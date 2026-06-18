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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Ein tödliches Geschenk

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 12vom 18.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 12: Ein tödliches Geschenk

39 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Der Handwerker Bo Hale verschwindet plötzlich an einem gewöhnlichen Arbeitstag. Seine Familie startet eine Suche, während die Ermittler auf widersprüchliche Aussagen und einen verdächtigen Nachbarn stoßen. Jahre vergehen ohne neue Hinweise. Erst als heftige Regenfälle die Gegend überfluten, macht ein Anwohner eine grausame Entdeckung in seinem Garten. Ein Fund in einem Abwasserkanal bringt schließlich die entscheidende Wende und enthüllt, was in jener Novembernacht geschah.

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