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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verhängnisvolle Fahrt

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 11vom 11.06.2026
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 11: Verhängnisvolle Fahrt

39 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Als die 16-jährige Kathey Horn nach einem Besuch in einem Café spurlos verschwindet, beginnt eine verzweifelte Suche in den weitläufigen Wäldern Nord-Michigans. Die Ermittler stoßen auf widersprüchliche Aussagen und mysteriöse Hinweise auf okkulte Rituale, die etwas mit dem Wicca-Kult zu tun haben. Erst Jahre später führt ein Fund von Pilzsammlern zu einer grausamen Entdeckung im Wald, die das Rätsel um Katheys Verschwinden lösen könnte.

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