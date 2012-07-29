Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 10: Folge 55
Während Markus Maja von Gretas Absicht, sich ihretwegen zu trennen, erzählt, bedankt Greta sich bei Kilian für seine Andeutungen hinsichtlich Maja und teilt ihm mit, dass sie seinen Bruder nicht heiraten wird. Kilian mimt den Betroffenen, um dann anschließend mit Edmund diese für beide gute Nachricht zu feiern. Maja versucht unterdessen vergeblich, Robert zu erreichen, um auch ihn auf Stand zu bringen. Währenddessen lädt Robert Greta zu einem Picknick in den Dünen ein. Greta geht mit gemischten Gefühlen hin, denn obwohl sie sich über seine Initiative freut, weiß sie auch, dass sie ihn nicht länger hinhalten darf. Als sie aber seine liebevollen Vorbereitungen erkennt, bringt sie es nicht übers Herz, sich von ihm zu trennen. Maja erreicht nun endlich Robert, und beide überlegen fieberhaft, wie sie Greta vor diesem unbesonnenen Schritt bewahren können.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick