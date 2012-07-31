Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 57
Kaum haben Greta und Maja endgültig Abschied genommen, kann Maja ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, weiß sie doch, dass Greta todkrank ist. In diesem Moment ruft Arthur an, und Maja schüttet ihm ihr Herz aus. Robert und Greta treffen etwas später aufeinander, und als Greta ihm von ihren Erlebnissen erzählt, ahnt er wie schwer Maja der Abschied gefallen sein muss. Als er sie aber anruft, verbirgt sie ihren Kummer vor ihm und verzichtet auf ein letztes Treffen. Dann aber wird beiden bewusst, wie sehr sie einander in Zukunft vermissen werden. Zu Roberts Entsetzen und Kilians Freude ist Senta durchaus bereit, Jan den Geschäftsführerposten zu entziehen, wenn er sich nicht auf ihre Bedingungen einlässt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick