Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 15: Folge 60
Als Maja morgens allein in ihrem Zimmer aufwacht, ist sie überzeugt, dass Arthur einen Rückzieher gemacht hat. Doch Arthur hat nur seine Koffer geholt und steht immer noch zu seinem Heiratsantrag. Als Maja nun Robert über die Planänderung informiert, unterstützt er die beiden in ihrem Vorhaben, das seiner Meinung nach genau das Richtige für Greta ist. Greta ist tatsächlich außer sich vor Freude, als sie von Majas und Arthurs Versöhnung erfährt, "wusste" sie doch immer schon, dass die beiden zusammengehören. Auch Markus ist begeistert, da sich wenigstens in der Liebe alles zum Guten zu wenden scheint. Und dann überrascht Greta ihre Freunde wieder einmal mit ihrer erstaunlichen Spontaneität. Aufgrund der guten Zusammenarbeit hat Jan das Gefühl, dass Senta und er dabei sind, sich wieder näherzukommen. Wiebke dagegen fühlt sich in der Reederei nicht mehr wohl und überlegt ernsthaft, ihre Stelle zu kündigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick