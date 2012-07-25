Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 8: Folge 53
Kilian hat Edmund als Hochstapler enttarnt und zudem erfahren, dass Edmund Greta nur deswegen heiraten will, weil seine Stiefmutter sie in ihr Testament aufgenommen hat. Und nun erpresst er ihn: Entweder sie teilen Gertruds Erbe untereinander auf, oder Kilian verrät Edmunds Absichten an Greta. Edmund bleibt nichts anderes übrig, als sich auf den Deal einzulassen. Als Gegenleistung will Kilian ihm Greta in die Arme treiben. Als Kilian dann von dem geplanten Musikabend in den Dünen erfährt, weiß er auch, wie er dies anstellen kann. Greta entdeckt einen alten Plattenspieler und will genau wie früher zusammen mit ihren Freunden Musik am Strand hören. Alle vier genießen den Abend und schwelgen in Erinnerungen. Zum Glück kommt Leon just in dem Moment vorbei, als die Batterien leer sind und so ziehen sie kurzerhand zu ihm in den Leuchtturm um.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick