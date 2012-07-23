Wege zum Glück - Spuren im Sand
Aus Dankbarkeit, weil er ihr damals das Leben gerettet hat, bietet Greta Edmund an, für die Zeit seines Aufenthalts im Klippenhaus zu wohnen. Die Neuigkeit, dass er Gertruds Adoptivsohn ist, irritiert sie zwar, doch Edmund kann ihr ihre Bedenken nehmen, und so organisiert sie ihm zu Ehren einen Abend unter Freunden. Senta nutzt die Gelegenheit, um sich als große Gastgeberin zu präsentieren und besteht auf einem feierlichen Abendessen. Hier gibt Edmund sich charmant und doch bescheiden, was Kilian auf Anhieb misstrauisch macht. Aber auch Robert und Maja lassen sich nicht von seinem Charme blenden, behalten ihre Bedenken jedoch für sich. Da eröffnet Edmund Greta den scheinbar wahren Grund für sein Auftauchen in Nordersund.
