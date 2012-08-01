Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 58
Nachdem Maja und Robert ein letztes Mal miteinander geschlafen haben, trennen sie sich schweren Herzens voneinander. Sie haben keine Ahnung davon, dass Greta noch einmal bei Arthur anruft, und ihn darum bittet, Maja doch zu verzeihen, damit sie alle zusammen in Nordersund bleiben können. Arthur, der weiß, dass Maja allein aus Rücksicht auf Greta umzieht, kann ihr keine Hoffnungen auf ein glückliches Ende machen. Und dann ist der Moment gekommen, an dem Maja abfahren muss. Während Jan noch hofft, dass zumindest auf beruflicher Ebene eine Einigung mit Senta möglich ist, bietet sie ihm eine Abfindung an. Dass er darauf verzichtet und partout kein Geld von ihr will, beeindruckt Senta, auch wenn sie es ihm gegenüber nie zugeben würde. Sie muss jetzt entscheiden, wer von ihren beiden Söhnen sein Nachfolger werden soll. Während Kilian schon einen neuen Chefsessel bestellt, verzichtet Robert freiwillig auf den Posten.
