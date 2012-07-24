Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 7: Folge 52
Völlig überrumpelt von Edmunds Liebeserklärung weiß Greta erst nicht, wie sie reagieren soll. Als sie Edmund schließlich klar macht, dass sie seine Gefühle nicht erwidert, will er Nordersund sofort verlassen, doch sie überredet ihn, zu bleiben. Während er ihr gegenüber nun erste Vorbehalte gegen Gertrud streuen will, horcht er auf der anderen Seite Maja und Bernd über sie aus. Gleichzeitig aber holt Kilian heimlich Informationen über ihn ein. Maja und Robert, die sich für einen kurzen Moment von Edmunds Liebeserklärung an Greta irritieren lassen, bleiben ihm gegenüber auf der Hut. Maja, die sich auf ein erstes Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Landschaftsgärtnerin in Nordersund vorbereiten muss, weigert sich, mit ihm über Greta zu reden. Da wird Edmund auch schon von Kilian in die Reederei bestellt.
