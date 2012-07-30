Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 11: Folge 56
Nachdem Robert und Maja erfahren haben, dass Greta sich aus Rücksicht auf Maja von Robert trennen will, beschließt Maja, Nordersund zu verlassen, um Gretas Glück nicht im Weg zu stehen. Obwohl es ihr gelingt, ihren neuen Arbeitgeber davon zu überzeugen, sie für ein Langzeitprojekt in Süddeutschland einzuteilen, glaubt Greta ihr nicht, dass sie Nordersund aus beruflichen Gründen verlässt. Maja bleibt schließlich nichts anderes übrig, als ihre beste Freundin ein weiteres Mal zu belügen, und begründet ihren plötzlichen Aufbruch mit den allzu schmerzhaften Erinnerungen an Arthur. Dieser habe sich von ihr getrennt, weil sie ihn vor langer Zeit einmal betrogen hätte und er dies nicht verzeihen könne, obwohl die beiden sich nach wie vor lieben. Endlich hat Greta eine Antwort auf all ihre Fragen erhalten, und nun kann sie Maja beruhigt gehen lassen.
