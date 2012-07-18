Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 48
Nach der gelungenen Mittagspause zu viert möchte Greta auch den Nachmittag mit ihren Freunden verbringen. Zuerst aber muss Markus ihr eine Spritze zur Stärkung ihres Immunsystems verabreichen. Allein mit ihm vertraut sie ihm ihre Sorge an, dass Robert nur aus Anstand bei ihr bleibe. Anders kann sie sich nicht erklären, wieso er nicht mehr vom Heiraten spricht und auch nicht mehr mit ihr schläft. Es gelingt Markus, sie zu beruhigen, so dass Greta später beim gemeinsamen Strandspaziergang mit Robert und Maja bester Laune ist. Beeindruckt von diesem Lebensmut drängt Maja Robert zu einer Entscheidung. Nachdem Senta ihrem Mann mit dem Dessert auch das Foto von Jan mit Wiebke und der kleinen Jule hat servieren lassen, offenbart sie ihm, dass sie ihn fortan weder zu Hause noch in der Reederei antreffen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick