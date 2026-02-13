Tödliche Liebe: Der Fall Tanja B. und der Bär 13-MJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 1: Tödliche Liebe: Der Fall Tanja B. und der Bär 13-M
34 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
2012, Spiss: Der Bär M-13 sorgt für einen Großeinsatz, als er einen Strommast umwirft. Neben dem Feuer finden die Beamt:innen noch etwas anderes: Einen halbnackten leblosen Körper, vom Bär, anderer Tiere und von der Witterung unversehrt. Eine Suche beginnt, denn wer ist der Unbekannte und wer hat ihn getötet? Denn sicher ist, dass er sein Leben durch Menschenhand verloren hat und auch die Mafia spielt eine größere Rolle.
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