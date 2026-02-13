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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Tödliche Liebe: Der Fall Tanja B. und der Bär 13-M

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 13.02.2026
Tödliche Liebe: Der Fall Tanja B. und der Bär 13-M

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 1: Tödliche Liebe: Der Fall Tanja B. und der Bär 13-M

34 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

2012, Spiss: Der Bär M-13 sorgt für einen Großeinsatz, als er einen Strommast umwirft. Neben dem Feuer finden die Beamt:innen noch etwas anderes: Einen halbnackten leblosen Körper, vom Bär, anderer Tiere und von der Witterung unversehrt. Eine Suche beginnt, denn wer ist der Unbekannte und wer hat ihn getötet? Denn sicher ist, dass er sein Leben durch Menschenhand verloren hat und auch die Mafia spielt eine größere Rolle.

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