Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 06.03.2026
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Plötzlich alleinerziehend mit fünf Kindern! Eine Frau verliert ihren Mann während eines Brandes. Der Vater der Kinder hätte eigentlich in einer Spielehalle sein sollen. Doch als die Feuerwehr anrückt, finden die Einsatzkräfte einen regungslosen Körper in der Wohnung von Christina T. vor. Ihr Ehemann wird sofort ins Krankenhaus gebracht und verstirbt kurz darauf. Die zuvor so gelassene Mutter ist nun ganz verzweifelt. Wie soll sie das den fünf gemeinsamen Kindern erklären?

Kabel Eins
