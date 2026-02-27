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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Doppelmord und ein abgekartetes Spiel

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 27.02.2026
Doppelmord und ein abgekartetes Spiel

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 7: Doppelmord und ein abgekartetes Spiel

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Ein Ehepaar findet die Eltern des Mannes ermordet in ihrem Haus auf. Beide wurden auf brutalste Art mit mehreren Messerstichen getötet. Es gibt keine Einbruchspuren, noch fehlen Wertsachen. Einzig der Haustürschlüssel wird im Blumenbeet gefunden, als ob er absichtlich dort platziert worden wäre. Kannten die Opfer ihren Mörder? Und wer würde vom Tod des Paares profitieren? Der Sohn Bernd S. und seine Ehefrau Henrike geraten in Verdacht.

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