Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 6: Eiskalter Doppelmord
28 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Wien-Meidling, Sommer 2011: In einer Eisdiele stoßen Handwerker im Keller auf ein grausames Geheimnis – menschliche Überreste in Beton. Zwei Männer wurden erschossen, beide waren Liebespartner derselben Frau. Die Ermittlungen führen zur ehemaligen Betreiberin der Eisdiele, charmant, unauffällig, lange unbehelligt. Ein Fall, der international für Entsetzen sorgt.
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