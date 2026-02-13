Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 13.02.2026
Folge 2: Ein rätselhafter Brief an die Polizei: "Ich gestehe!"

32 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Am 11. Juni 2018 erhält die Polizei im hessischen Schlüchtern einen Brief mit einem brutalen Geständnis. Tanja B. gibt an, ihren Ehemann in Notwehr getötet zu haben. Schlüssel und Adresse liegen bei – in der Wohnung finden Ermittler tatsächlich zerstückelte Leichenteile. Doch Widersprüche, Tanjas Vergangenheit und ihr plötzliches Untertauchen werfen Zweifel auf. War es Notwehr oder ein geplanter Mord?

Kabel Eins
