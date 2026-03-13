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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Eine unglückliche Ehe und eine tödliche Telefonnummer

Kabel EinsStaffel 1Folge 18vom 13.03.2026
Eine unglückliche Ehe und eine tödliche Telefonnummer

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 18: Eine unglückliche Ehe und eine tödliche Telefonnummer

25 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Nachdem Nachbarn den alleinlebenden Rentner Halil O. (76) länger nicht gesehen haben, alarmieren sie die Polizei. In seiner Wohnung machen die Beamten einen schrecklichen Fund: Der Mann wurde ermordet. Da es kaum Spuren gibt, rückt Videomaterial aus seinem Lieblingssupermarkt in den Fokus. Darauf ist ein Paar zu sehen, das sich vertraut mit dem Opfer unterhält. Eine am Tatort gefundene weibliche DNA-Spur macht die Ermittler aufmerksam: Führt dieser Hinweis zu den Tätern?

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