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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Ein (fast) perfekter Mord

Kabel EinsStaffel 1Folge 12vom 06.03.2026
Ein (fast) perfekter Mord

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 12: Ein (fast) perfekter Mord

26 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Chemnitz, 2003: Hans Joachim K. wird bewusstlos zuhause gefunden – tot. Alkohol und Schlafmittel im Blut, eine zerrüttete Ehe, ein Alkoholproblem. Der Fall wird mit Suizid geschlossen. Doch 2020 erscheint seine Tochter bei der Polizei mit einer heimlichen Aufnahme. Darauf gesteht ihre Mutter Annelie K. den Mord an ihrem Ehemann. Als Arzthelferin hatte sie Zugang zu tödlichen Medikamenten. Warum bricht sie nach 17 Jahren ihr Schweigen? Und warum verrät ausgerechnet die eigene Tochter sie?

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