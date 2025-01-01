Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Nach dem Sturm

SAT.1Staffel 1Folge 16
Nach dem Sturm

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 16: Nach dem Sturm

23 Min.Ab 12

Ein Boot treibt auf dem Wasser. Darin befindet sich die Leiche von Jörg Seiffert. Doch das Boot gehört seiner Freundin. Hat sie ihn am Vorabend umgebracht und in den Sturm geschickt? Team Römer ermittelt am Bootsclub des Toten und legt ein Geflecht aus Eifersucht, Liebe und Neid frei. Ein Spürhund bringt die Ermittler schließlich auf die richtige Fährte. Der Zugriff gelingt Team Römer dann auf dem Wasser - nach einer rasanten Verfolgungsjagd über den Wannsee.

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

