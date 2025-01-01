Was du nicht willst, was man dir tutJetzt kostenlos streamen
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 6: Was du nicht willst, was man dir tut
23 Min.Ab 12
Auf einem verlassenen Industriegelände liegen zwei verletzte Jugendliche. Alles deutet auf einen Bandenkrieg hin. Doch auf dem Gelände ermitteln die Beamten weitere Verdächtige - bei einem wird sogar die Tatwaffe entdeckt. Hat der Aussteiger Ivan die beiden angegriffen? Die Ermittler finden heraus: Es gibt mehr als einen Täter. Können sie das Rätsel um die Widersprüche am Tatort lösen und die Täter überführen?
