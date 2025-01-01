Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 2: Scherben der Liebe
23 Min.Ab 12
Sprung vom Balkon - ein Mann flüchtet vor den Augen von Team Römer auf spektakuläre Weise aus einem Wohnhaus. Kommissar Tom Jankowski verfolgt den Verdächtigen, seine Kollegen kümmern sich um das Opfer. Annika Lamprecht wurde von einem Dating-Betrüger ausgeraubt. Während Staatsanwalt Bernd Römer und Kommissarin Martina Jonassen noch die Hintergründe ermitteln, gerät ihr Kollege bei der Jagd nach dem Täter in Lebensgefahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick