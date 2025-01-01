Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Tod auf dem Siegertreppchen

SAT.1Staffel 1Folge 19
Tod auf dem Siegertreppchen

Tod auf dem SiegertreppchenJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 19: Tod auf dem Siegertreppchen

23 Min.Ab 12

Grausamer Fund im Sportstadion. In der Mitte des Geländes liegt eine Sportlerin. In Ihrer Brust: ein Speer. Nicht der erste Mord dieser Art. Schon zuvor waren zwei andere Fünfkämpferinnen mit Ihren Sportgeräten ermordet worden. Ein Serienmörder fordert Team Römer zu einem tödlichen Spiel heraus. Die Ermittler ziehen eine Profilerin hinzu, um den Kreis der Täter einzuengen. Als eine weitere Sportlerin entführt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen