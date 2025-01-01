Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Hände weg von Julia

23 Min.Ab 12

Tod auf dem Gelände einer Konzerthalle: Das Opfer ist gestürzt. Unfall oder Mord? Auf dem Handy findet Team Römer eine Dating-App. Der Tote war verheiratet, führte aber offensichtlich ein Doppelleben. Traf er sich auf dem Gelände an der Spree zu intimen Stelldicheins? Und wusste seine Frau davon? Als ein Zeuge berichtet, er habe zur Tatzeit eine weibliche Person vom Gelände flüchten sehen, verdichten sich die Hinweise auf ein Verbrechen aus Eifersucht.

