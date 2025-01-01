Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 17: Wer nicht zahlt, der stirbt
23 Min.Ab 12
Eine Frau taumelt aus einem Haus. Sie sei im Hinterhof beinahe vergewaltigt worden, berichtet sie Team Römer - bis ein Unbekannter ihr zu Hilfe kam. Der Täter habe sie noch beschimpft, als sie floh. Doch als das Team den Tatort betritt, ist der mutmaßliche Vergewaltiger tot. Hat der Helfer die Frau gerächt? Oder gibt es noch einen Unbekannten, der die Chance genutzt und dem notorischen Mietnomaden die Kehle aufgeschlitzt hat?
