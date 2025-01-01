Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Staffel 1Folge 15
Folge 15: Der große Knall

23 Min.Ab 12

Betrug um die Ersparnisse: Ein Mann hat sich in einem Hotel mit Sprengstoff verschanzt. Er will seine wertvollen Münzen wiederholen, die ihm ein Betrüger gestohlen hat. Die Ehefrau bittet Staatsanwalt Römer und sein Team um Hilfe, denn ihr Mann ist sehr verzweifelt. Der Betrüger behauptet, das Diebesgut nicht zu haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit: Können die Ermittler die Münzen rechtzeitig finden, bevor es zur Katastrophe kommt?

