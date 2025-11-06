Mit dem Start von "Die Abrechnung – Der Promishowdown" ist der Kampf um 50.000 Euro offiziell eröffnet. Bereits im Vorfeld wurde der komplette Cast bekannt gegeben. Umso überraschender ist es, dass vier der verkündeten Kandidat:innen zum Auftakt fehlen.

Damit hat wirklich niemand gerechnet. Nicht einmal die Reality-Stars selbst. In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" treten 16 Promis mit einem Team-Partner an und müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen. Was sie nicht wissen: Ihr Team-Partner ist ihr schlimmster Erzfeind.

Um jedoch eine realistische Chance auf den Sieg und damit das Preisgeld von 50.000 Euro zu haben, müssen die Promis einander verzeihen und miteinander kooperieren. Und sei es nur vorübergehend. Helfen sollen ihnen dabei verschiedene Therapiesitzungen, aber natürlich auch das Preisgeld, was für extra Motivation sorgen soll. Ob die zerrütteten Beziehungen noch zu retten sind?

Folge 1 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Zwei Zoff-Duos fehlen

Der Cast verspricht eine Menge Zündstoff: Wer hätte gedacht, dass wir jemals Sara Kulka & Ronald Schill, Umut Tekin & Stefan Kleiser oder Sam Dylan & Kate Merlan im Team zu sehen kriegen? Und auch die anderen Paarungen haben es ordentlich in sich. Doch dem ein oder anderen Zuschauer dürfte während der ersten Folge aufgefallen sein, dass sowohl Maurice Dziwak & Julian F.M. Stoeckel als auch Giulia Siegel und Verena Kerth weder im Dome noch im Haus zu sehen waren. Dabei sind sie doch Teil des bereits bekannten Cast.

Fest steht: Ein Missverständnis liegt nicht vor. Beide Duos werden in der Show antreten. Sie stoßen lediglich zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Ob sie möglicherweise sofort den Verlierer des Dome-Duells zwischen Patricia Blanco & Danni Büchner und Umut Tekin & Stefan Kleiser ersetzen?

Das siehst du in den kommenden Folgen von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Also einschalten: Donnerstag, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.