Nach Streit um einen Mann "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Endlich Frieden zwischen Chiara und Anna? Aktualisiert: Vor 25 Minuten Schaffen es Chiara und Anna, sich zusammenzuraufen?

Eine weitere Paarung für "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" ist nun offiziell: Chiara muss mit Anna in ein Team. Das ist dicke Luft programmiert! Der Grund ihres Streits rührt noch aus der AYTO-Villa her. Ob sich die beiden zu einem echten Team zusammenraufen können?

Das Konzept der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", die am 6. November startet: Zerstrittene Reality-Stars treffen aufeinander. Die insgesamt acht Promi-Duos müssen nicht gegeneinander kämpfen - sondern gemeinsame Sache machen, um die Show am Ende gewinnen zu können. Jetzt ist klar: Auch die Reality-Streithennen Chiara und Anna sind mit dabei. Doch warum streiten sich die beiden eigentlich?

Darum dreht sich der Streit In der Dating-Show "Are you the One" verstanden sich die Teilnehmerinnen Chiara und Anna eigentlich blendend. Doch dann kam das böse Erwachen, denn: Nach der Ausstrahlung fand Anna heraus, dass Chiara einen One-Night-Stand mit Tano hatte, auf den auch Anna seit AYTO ein Auge geworfen hat. Doch Chiara ist sich keiner Schuld bewusst: Während ihres Techtelmechtels mit Tano waren er und Anna schließlich offiziell kein Paar. Dennoch ist es für Anna ein No-Go, dass Freundin Chiara mit Tano im Bett gelandet ist. Chiara hingegen kann nicht verstehen, dass Anna ihrem Tano verzeihen konnte und seitdem in einer Beziehung mit ihm ist, während Chiara noch immer Persona non grata für Anna ist.

Als ich gehört hab, dass Anna und ich ein Team bilden sollen, dachte ich nur: 'Nee, lieber nicht.' Chiara

Chiara sieht sich nicht als die Schuldige, wenngleich sie einsieht, dass es nicht ideal abgelaufen ist. "Zwischen uns steht im Grunde nur eine Portion Unsicherheit und ein paar Tatsachen, die halt anders erzählt wurden, als sie wirklich waren". Anna hingegen war beim Aufeinandertreffen wirklich geschockt: "Ich hatte wirklich vorher keinen blassen Schimmer", sagt sie, und weiter: "Ich war erstmal total enttäuscht und zugleich sehr sauer". Anna resümiert:

Chiara und ich haben einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen von Freundschaft.

Auf die Frage, ob sie vielleicht in der Show positiv von Chiara überrascht worden sei, deutet Anna eher einen holprigen Start an: "Ich denke der Verlauf des Miteinanders war sehr absehbar. Wenn man meinem Wort von Anfang an Glauben geschenkt hat, dürfte man nicht allzu sehr überrascht worden sein." Wir sind gespannt - auch darauf, wie die anderen Kandidat:innen bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" aufeinander reagieren.

So läuft die neue Show "Die Abrechnung" ab In der neuen Reality-Show wird nichts beschönigt: Verfeindete Promis werden in ein gemeinsames Haus gesteckt – und müssen dort als Team überleben. Klingt nach Eskalation pur? Genau das ist das Konzept! Die Duos müssen nicht nur zusammenleben, sondern auch knallharte Challenges bewältigen. Wer sich gegenseitig ausbremst, hat keine Chance auf die Siegprämie von 50.000 Euro. Teamgeist ist also Pflicht – auch wenn’s schwerfällt. Und genau hier liegt der Zündstoff der Show: Können alte Feinde wirklich Frieden schließen, wenn Ruhm, Ehre und Geld auf dem Spiel stehen? Oder fliegen bald die Fetzen – live in ProSieben und im Livestream auf Joyn? "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" siehts du ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.