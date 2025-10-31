Karin Thaler, bekannt als Marie Hofer aus den "Rosenheim-Cops", ist bereits seit 25 Jahren dabei. Woche für Woche begeistert sie Millionen Zuschauer:innen - ein Karriere-Boost? Fehlanzeige! Wie die Schauspielerin berichtet, bekommt sie keine anderen Rollen mehr.

Karin Thaler gehört zu den Gesichtern, die den deutschen Serienkosmos geprägt haben. Seit der ersten Folge der "Rosenheim-Cops" steht sie vor der Kamera, zuvor spielte sie in Formaten wie "Hubert und Staller" oder "SOKO München" mit.

Und doch: Trotz Popularität und jahrzehntelanger Erfahrung bleiben neue Angebote aus. "Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe", erzählt sie nüchtern im Interview mit der "Abendzeitung München". "Vieles konnte ich aber nicht machen. Mittlerweile kommt nichts mehr."

Der Grund? "Das ist eine Frage des Alters, denn für Frauen über 60 ist es schwer, neue Rollen zu bekommen. Das ist Fakt", erklärt sie.