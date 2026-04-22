Ein echter Klassiker
Gesunde Chicken Nuggets: Knuspriger geht's nicht!
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die gesunden Chicken Nuggets können echte Nugget-Liebhaber so gut wie jeden Tag essen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 2 Personen
Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 20 Min. · Ofen: 180 °C Umluft
Zutaten für die gesunden Chicken Nuggets
Zeit: ca. 30 Minuten
1 Pouletbrust
2 Eier
ca. 100 g Cornflakes (ungesüsst)
Salz
Pfeffer
Knoblauchpulver
Zubereitung der gesunden Chicken Nuggets
Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
Pouletbrust in mundgerechte Stücke schneiden und mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver würzen.
Eier in einer Schüssel verquirlen. Cornflakes in einer zweiten Schüssel leicht zerdrücken.
Pouletstücke zuerst in den Eiern wenden, dann in den Cornflakes panieren.
Auf das vorbereitete Backblech legen.
Ca. 20 Minuten backen, bis die Nuggets goldbraun und durchgegart sind.
Tipps von den Profis
Für extra Knusper: Die Cornflakes etwas gröber lassen und nicht zu fein zerdrücken.
Mit einem Joghurt-Dip oder selbstgemachtem Ketchup servieren.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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