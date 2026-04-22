Gesunde Chicken Nuggets: Knuspriger geht's nicht!

Gesunde Chicken Nuggets? Dr. Pronto stellt in "Hype Kitchen" sein ultimatives Rezept vor.

Die gesunden Chicken Nuggets können echte Nugget-Liebhaber so gut wie jeden Tag essen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Zubereitung der gesunden Chicken Nuggets

Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.

Pouletbrust in mundgerechte Stücke schneiden und mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver würzen.

Eier in einer Schüssel verquirlen. Cornflakes in einer zweiten Schüssel leicht zerdrücken.

Pouletstücke zuerst in den Eiern wenden, dann in den Cornflakes panieren.

Auf das vorbereitete Backblech legen.

Ca. 20 Minuten backen, bis die Nuggets goldbraun und durchgegart sind.