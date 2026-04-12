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Für echte Kenner

Viraler Homemade Döner: Schnell und lecker zum Hype-Gericht

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Mit dem viralen Homemade Döner wird Streetfood zur Köstlichkeit.

Bild: Seven.one

Der virale Homemade Döner haut selbst echte Kenner vom Hocker. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4-6 Personen

Zubereitungszeit: ca. 20 Min. · Backzeit: ca. 25 Min. · Ofen: 220 °C Ober-/Unterhitze oder Umluft

Zutaten für den viralen Homemade Döner

Fleisch:

  • 1 kg Rinder- oder Lammhackfleisch (mind. 35% Fettanteil)

  • 1 Zwiebel (ca. 200 g), gerieben

  • 1 Knoblauchzehe (ca. 8 g), gerieben

  • 100 g Joghurt (ca. 3 EL)

  • 15 g Pul Biber / türkischer Chili (1 EL)

  • 4 g Pfeffer (1 TL)

  • 2 g Türkischer Bergthymian (1 Prise)

  • 12 g Salz

Pivas (Petersilien-Mix):

  • 1 süsse Zwiebel, geschält

  • 1 Bund Blattpetersilie, gezupft

  • 1 EL (15 ml) Sumach

Joghurt-Dressing:

  • 250 g Dickrahm-Joghurt oder griechischer Joghurt

  • Saft von ½ Zitrone

  • 1 Knoblauchzehe, gerieben

  • Salz nach Geschmack

Zum Anrichten:

  • 1 Packung Yufkateig oder Fladenbrot (türkischer Laden)

  • 1 Tomate, in feine Scheiben geschnitten

  • 20 g Tomatenpaste / Salça

  • 20 ml Wasser

  • Etwas Zitronensaft

Zubereitung des Homemade Döners

Alle Zutaten für das Fleisch in einer Schüssel gründlich von Hand oder in der Küchenmaschine vermengen.

Ein Drittel der Fleischmasse zwischen zwei Lagen Backpapier so dünn wie möglich ausstreichen. Oberes Backpapier entfernen.

Die Fleischplatte locker zu einer Rolle aufrollen und auf ein Backblech legen. 20. Bei 220 °C 15 Minuten backen, dann das Backpapier entfernen und weitere 10 Minuten rösten, bis die Oberfläche schön Farbe annimmt.

Für den Petersilien-Mix Zwiebel auf der Mandoline in feine Scheiben schneiden, mit Petersilie und Sumach vermengen. Kurz ziehen lassen.

Für das Joghurt-Dressing alle Zutaten zu einer cremigen Sauce verrühren. Fladenbrot auslegen, mit Fleisch, Pivas, Tomatenscheiben und Zitronensaft füllen. Dressing nach Geschmack dazugeben.

Aufrollen, Aussenseite mit Tomatenpaste und Wasser bestreichen, optional kurz im Ofen erwärmen.

Zu zwei Dritteln in Backpapier einpacken und servieren. Guten Appetit!

Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Elif & Markus und der Homemade Döner

Verfügbar auf JoynFolge vom 03.05.2026 • 15 Min • Ab 6
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