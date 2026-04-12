Viraler Homemade Döner: Schnell und lecker zum Hype-Gericht

Mit dem viralen Homemade Döner wird Streetfood zur Köstlichkeit.

Der virale Homemade Döner haut selbst echte Kenner vom Hocker. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

Zubereitung des Homemade Döners

Alle Zutaten für das Fleisch in einer Schüssel gründlich von Hand oder in der Küchenmaschine vermengen.

Ein Drittel der Fleischmasse zwischen zwei Lagen Backpapier so dünn wie möglich ausstreichen. Oberes Backpapier entfernen.

Die Fleischplatte locker zu einer Rolle aufrollen und auf ein Backblech legen. 20. Bei 220 °C 15 Minuten backen, dann das Backpapier entfernen und weitere 10 Minuten rösten, bis die Oberfläche schön Farbe annimmt.

Für den Petersilien-Mix Zwiebel auf der Mandoline in feine Scheiben schneiden, mit Petersilie und Sumach vermengen. Kurz ziehen lassen.

Für das Joghurt-Dressing alle Zutaten zu einer cremigen Sauce verrühren. Fladenbrot auslegen, mit Fleisch, Pivas, Tomatenscheiben und Zitronensaft füllen. Dressing nach Geschmack dazugeben.

Aufrollen, Aussenseite mit Tomatenpaste und Wasser bestreichen, optional kurz im Ofen erwärmen.

Zu zwei Dritteln in Backpapier einpacken und servieren. Guten Appetit!