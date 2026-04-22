zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Für Chips-Liebhaber

Pasta Käse Chips: Ein echtes Knusper-Highlight

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Schon einmal von Pasta Käse Chips gehört? Dieses virale Rezept sollte niemand verpassen.

Bild: Seven.One

Knuspriger als die viralen Pasta Käse Chips geht es nicht. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

- Anzeige -
- Anzeige -

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 15 Min.

Zutaten für die Pasta Käse Chips

Zeit: ca. 20 Minuten

  • Penne (Menge nach Belieben)

  • Parmesan, frisch gerieben (grosszügig)

  • Olivenöl

  • Salz, Pfeffer, Paprikapulver

  • Optional: eigene Gewürzmischung

Zubereitung der Pasta Käse Chips

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Pasta in reichlich kochendem Salzwasser al dente garen, abgiessen und gut abtropfen lassen.

Pasta mit Olivenöl und Gewürzen vermengen.

Gleichmässig auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und grosszügig mit Parmesan bestreuen.

Ca. 15 Minuten backen, bis die Pasta knusprig und der Käse goldbraun ist.

Abkühlen lassen – dann werden die Chips noch knuspriger!

Tipps von den Profis

  • Je trockener die Pasta vor dem Backen, desto knuspriger das Resultat.

  • Als Snack, Beilage oder Party-Food perfekt geeignet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Dr. Pronto und 4 TikTok-Hypes

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr entdecken

Pasta Käse Chips: Ein echtes Knusper-Highlight unter den Snacks