Für Chips-Liebhaber Pasta Käse Chips: Ein echtes Knusper-Highlight Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Schon einmal von Pasta Käse Chips gehört? Dieses virale Rezept sollte niemand verpassen. Bild: Seven.One

Knuspriger als die viralen Pasta Käse Chips geht es nicht. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 15 Min.

Zutaten für die Pasta Käse Chips Zeit: ca. 20 Minuten Penne (Menge nach Belieben)

Parmesan, frisch gerieben (grosszügig)

Olivenöl

Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Optional: eigene Gewürzmischung

Zubereitung der Pasta Käse Chips Ofen auf 180 °C vorheizen. Pasta in reichlich kochendem Salzwasser al dente garen, abgiessen und gut abtropfen lassen. Pasta mit Olivenöl und Gewürzen vermengen. Gleichmässig auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und grosszügig mit Parmesan bestreuen. Ca. 15 Minuten backen, bis die Pasta knusprig und der Käse goldbraun ist. Abkühlen lassen – dann werden die Chips noch knuspriger!

Tipps von den Profis Je trockener die Pasta vor dem Backen, desto knuspriger das Resultat.

Als Snack, Beilage oder Party-Food perfekt geeignet.

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Die passende Folge zum Rezept streamen: Ganze Folge Hype Kitchen Dr. Pronto und 4 TikTok-Hypes Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.05.2026 • 16 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

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