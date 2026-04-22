Für Chips-Liebhaber
Pasta Käse Chips: Ein echtes Knusper-Highlight
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Knuspriger als die viralen Pasta Käse Chips geht es nicht. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 15 Min.
Zutaten für die Pasta Käse Chips
Zeit: ca. 20 Minuten
Penne (Menge nach Belieben)
Parmesan, frisch gerieben (grosszügig)
Olivenöl
Salz, Pfeffer, Paprikapulver
Optional: eigene Gewürzmischung
Zubereitung der Pasta Käse Chips
Ofen auf 180 °C vorheizen.
Pasta in reichlich kochendem Salzwasser al dente garen, abgiessen und gut abtropfen lassen.
Pasta mit Olivenöl und Gewürzen vermengen.
Gleichmässig auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und grosszügig mit Parmesan bestreuen.
Ca. 15 Minuten backen, bis die Pasta knusprig und der Käse goldbraun ist.
Abkühlen lassen – dann werden die Chips noch knuspriger!
Tipps von den Profis
Je trockener die Pasta vor dem Backen, desto knuspriger das Resultat.
Als Snack, Beilage oder Party-Food perfekt geeignet.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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