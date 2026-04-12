Für echte Süssmäuler
Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé: Ein flottes Hype-Dessert
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé ist nicht umsonst seinen Hype wert. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: 13 - 15 Min. · Glacé: mind. 2 Std. vorher Ofen: 200 °C Umluft · vegetarisch
Zutaten für das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé
Füllung:
360 g Blaubeeren
30 g Rohzucker
15 ml Zitronensaft (ca. 1 EL)
Streuselteig:
60 g Dinkelmehl hell (Typ 400) – oder helles Weizenmehl
40 g Rohzucker
50 g Haselnüsse, gemahlen
50 g Butter, kalt
Vanilleglacé:
70 g Eigelb (Eier Grösse 63+)
120 g Zucker
3 g Johannisbrotkernmehl
520 ml Vollmilch (3,5% Milchfett)
1 Vanilleschote
180 ml Vollrahm (35% Milchfett)
Zubereitung Vanilleglacé (min. 2 Stunden vorher)
Eigelb, Zucker und Johannisbrotkernmehl in einem Kochtopf vermischen. Milch unterrühren.
Vanilleschote längs aufschneiden, Samen auskratzen, mitsamt Schote zur Milchmischung geben.
Unter ständigem Rühren auf 82 °C erhitzen (kurz vor dem Siedepunkt).
In ein sauberes Gefäss umfüllen, Vanilleschote entfernen, kurz pürieren. Vollrahm dazugeben, nochmals pürieren.
Zugedeckt mindestens 1 Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.
Ohne Eismaschine: Ins Tiefkühlfach stellen und alle 30 Minuten kräftig durchrühren bis gefroren. Mit Eismaschine: ca. 45 - 60 Minuten gefrieren lassen.
Zubereitung Blaubeer Crumble
Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen, Gitterrost auf zweitunterste Schiene.
Blaubeeren waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft und Zucker mischen. Auf die vier Förmchen verteilen.
Mehl, Zucker, Haselnüsse und kalte Butter zwischen den Fingern zu Streuseln verreiben.
Streusel gleichmässig über die Beeren verteilen. 13–15 Minuten backen bis goldbraun.
Noch lauwarm mit je einer Kugel Vanilleglacé servieren.
Tipps von den Profis
Optimale Glacé-Genusstemperatur: –15 bis –10 °C – kurz vor dem Servieren kurz antauen lassen.
Dinkelmehl lässt sich 1:1 durch Weizenmehl ersetzen.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
Für echte Kenner
Viraler Homemade Döner: Schnell und lecker zum Hype-Gericht
Für alle Asia-Fans
Virale Dumpling Lasagne: Ein Klassiker mal anders!
Lerne ihn besser kennen
Noah Bachofen ein letztes Mal bei "Hype Kitchen" - ein Porträt zum Kult-Koch
In Staffel 4
"Hype Kitchen"-Host Noah Bachofen nimmt Abschied: Wie steht er zu seinem Nachfolger?
Ab 12. April
"Hype Kitchen" Staffel 4: Das Ende einer Ära für Noah Bachofen
"Megalust darauf"
"Hype Kitchen"-Star Noah Bachofen kocht wieder: Kommt jetzt das eigene Restaurant?
"Schon Scheisse"
Baby-Glück? Noah Bachofen verrät: So stressig ist es als zweifacher Papa!
Bunt und gesund
Bowls: Die besten Rezepte zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen
Foodies aufgepasst!
Rückkehr des Erfolgsformats: "Hype Kitchen" geht in die dritte Runde