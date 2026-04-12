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Für echte Süssmäuler

Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé: Ein flottes Hype-Dessert

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé dürfte jedem Feinschmecker gefallen.

Bild: Seven.one

Das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé ist nicht umsonst seinen Hype wert. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: 13 - 15 Min. · Glacé: mind. 2 Std. vorher Ofen: 200 °C Umluft · vegetarisch

Zutaten für das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé

Füllung:

  • 360 g Blaubeeren

  • 30 g Rohzucker

  • 15 ml Zitronensaft (ca. 1 EL)

Streuselteig:

  • 60 g Dinkelmehl hell (Typ 400) – oder helles Weizenmehl

  • 40 g Rohzucker

  • 50 g Haselnüsse, gemahlen

  • 50 g Butter, kalt

Vanilleglacé:

  • 70 g Eigelb (Eier Grösse 63+)

  • 120 g Zucker

  • 3 g Johannisbrotkernmehl

  • 520 ml Vollmilch (3,5% Milchfett)

  • 1 Vanilleschote

  • 180 ml Vollrahm (35% Milchfett)

Zubereitung Vanilleglacé (min. 2 Stunden vorher)

Eigelb, Zucker und Johannisbrotkernmehl in einem Kochtopf vermischen. Milch unterrühren.

Vanilleschote längs aufschneiden, Samen auskratzen, mitsamt Schote zur Milchmischung geben.

Unter ständigem Rühren auf 82 °C erhitzen (kurz vor dem Siedepunkt).

In ein sauberes Gefäss umfüllen, Vanilleschote entfernen, kurz pürieren. Vollrahm dazugeben, nochmals pürieren.

Zugedeckt mindestens 1 Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.

Ohne Eismaschine: Ins Tiefkühlfach stellen und alle 30 Minuten kräftig durchrühren bis gefroren. Mit Eismaschine: ca. 45 - 60 Minuten gefrieren lassen.

Zubereitung Blaubeer Crumble

Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen, Gitterrost auf zweitunterste Schiene.

Blaubeeren waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft und Zucker mischen. Auf die vier Förmchen verteilen.

Mehl, Zucker, Haselnüsse und kalte Butter zwischen den Fingern zu Streuseln verreiben.

Streusel gleichmässig über die Beeren verteilen. 13–15 Minuten backen bis goldbraun.

Noch lauwarm mit je einer Kugel Vanilleglacé servieren.

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Tipps von den Profis

  • Optimale Glacé-Genusstemperatur: –15 bis –10 °C – kurz vor dem Servieren kurz antauen lassen.

  • Dinkelmehl lässt sich 1:1 durch Weizenmehl ersetzen.

Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Streusel macht Streusel

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.04.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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