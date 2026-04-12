Für echte Süssmäuler Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé: Ein flottes Hype-Dessert Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé dürfte jedem Feinschmecker gefallen. Bild: Seven.one

Das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé ist nicht umsonst seinen Hype wert. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: 13 - 15 Min. · Glacé: mind. 2 Std. vorher Ofen: 200 °C Umluft · vegetarisch

Zutaten für das Blaubeer Crumble mit Vanilleglacé Füllung: 360 g Blaubeeren

30 g Rohzucker

15 ml Zitronensaft (ca. 1 EL) Streuselteig: 60 g Dinkelmehl hell (Typ 400) – oder helles Weizenmehl

40 g Rohzucker

50 g Haselnüsse, gemahlen

50 g Butter, kalt Vanilleglacé: 70 g Eigelb (Eier Grösse 63+)

120 g Zucker

3 g Johannisbrotkernmehl

520 ml Vollmilch (3,5% Milchfett)

1 Vanilleschote

180 ml Vollrahm (35% Milchfett)

Zubereitung Vanilleglacé (min. 2 Stunden vorher) Eigelb, Zucker und Johannisbrotkernmehl in einem Kochtopf vermischen. Milch unterrühren. Vanilleschote längs aufschneiden, Samen auskratzen, mitsamt Schote zur Milchmischung geben. Unter ständigem Rühren auf 82 °C erhitzen (kurz vor dem Siedepunkt). In ein sauberes Gefäss umfüllen, Vanilleschote entfernen, kurz pürieren. Vollrahm dazugeben, nochmals pürieren. Zugedeckt mindestens 1 Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen. Ohne Eismaschine: Ins Tiefkühlfach stellen und alle 30 Minuten kräftig durchrühren bis gefroren. Mit Eismaschine: ca. 45 - 60 Minuten gefrieren lassen.

Zubereitung Blaubeer Crumble Ofen auf 200 °C Umluft vorheizen, Gitterrost auf zweitunterste Schiene. Blaubeeren waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft und Zucker mischen. Auf die vier Förmchen verteilen. Mehl, Zucker, Haselnüsse und kalte Butter zwischen den Fingern zu Streuseln verreiben. Streusel gleichmässig über die Beeren verteilen. 13–15 Minuten backen bis goldbraun. Noch lauwarm mit je einer Kugel Vanilleglacé servieren.

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Tipps von den Profis Optimale Glacé-Genusstemperatur: –15 bis –10 °C – kurz vor dem Servieren kurz antauen lassen.

Dinkelmehl lässt sich 1:1 durch Weizenmehl ersetzen.

Die passende Folge zum Rezept streamen: Ganze Folge Hype Kitchen Streusel macht Streusel Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.04.2026 • 16 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

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