Nutella Brownies: Schokoladiger Dessert-Traum

Was ist besser als normale Brownies? Richtig, die viralen Nutella Brownies von Dr. Pronto.

Einen schokoladigeren Kuchen-Traum als die viralen Nutella Brownies von Dr. Pronto können wir uns nicht vorstellen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Etwas Butter oder Öl für die Form

Backschokolade / Schokostücke nach Belieben

Zubereitung der Nutella Brownies

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Nutella, Eier und Mehl in einer Schüssel gut verrühren, bis eine glatte Masse entsteht.

Schokostücke unterheben.

Die Masse in eine leicht gefettete Backform giessen.

Ca. 15 Minuten backen – die Brownies sollen innen noch leicht feucht sein.

Etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und servieren.