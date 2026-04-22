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Viraler Kuchen-Hit

Nutella Brownies: Schokoladiger Dessert-Traum

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Was ist besser als normale Brownies? Richtig, die viralen Nutella Brownies von Dr. Pronto.

Bild: Seven.one

Einen schokoladigeren Kuchen-Traum als die viralen Nutella Brownies von Dr. Pronto können wir uns nicht vorstellen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 6 bis 8 Personen

Zubereitungszeit: ca. 5 Min. · Backzeit: ca. 15 Min.

Zutaten für die Nutella Brownies

Zeit: ca. 20 Minuten

  • 1 Glas Nutella (ca. 400 g)

  • 6 Eier

  • 100 g Mehl

  • Backschokolade / Schokostücke nach Belieben

  • Etwas Butter oder Öl für die Form

Zubereitung der Nutella Brownies

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Nutella, Eier und Mehl in einer Schüssel gut verrühren, bis eine glatte Masse entsteht.

Schokostücke unterheben.

Die Masse in eine leicht gefettete Backform giessen.

Ca. 15 Minuten backen – die Brownies sollen innen noch leicht feucht sein.

Etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und servieren.

Tipps von den Profis

  • Nicht zu lange backen – Brownies werden beim Abkühlen noch fester.

  • Mit einer Kugel Vanilleglacé servieren für den perfekten Abschluss.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Dr. Pronto und 4 TikTok-Hypes

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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