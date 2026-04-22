Viraler Kuchen-Hit
Nutella Brownies: Schokoladiger Dessert-Traum
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Einen schokoladigeren Kuchen-Traum als die viralen Nutella Brownies von Dr. Pronto können wir uns nicht vorstellen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 6 bis 8 Personen
Zubereitungszeit: ca. 5 Min. · Backzeit: ca. 15 Min.
Zutaten für die Nutella Brownies
Zeit: ca. 20 Minuten
1 Glas Nutella (ca. 400 g)
6 Eier
100 g Mehl
Backschokolade / Schokostücke nach Belieben
Etwas Butter oder Öl für die Form
Zubereitung der Nutella Brownies
Ofen auf 180 °C vorheizen.
Nutella, Eier und Mehl in einer Schüssel gut verrühren, bis eine glatte Masse entsteht.
Schokostücke unterheben.
Die Masse in eine leicht gefettete Backform giessen.
Ca. 15 Minuten backen – die Brownies sollen innen noch leicht feucht sein.
Etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und servieren.
Tipps von den Profis
Nicht zu lange backen – Brownies werden beim Abkühlen noch fester.
Mit einer Kugel Vanilleglacé servieren für den perfekten Abschluss.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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