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Für alle Asia-Fans

Virale Dumpling Lasagne: Ein Klassiker mal anders!

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Die virale Dumpling Lasagne darf in der neuen Staffel "Hype Kitchen" nicht fehlen.

Bild: Seven.One

Die virale Dumpling Lasagne ist nicht nur unheimlich lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 50 Min.

Zutaten für die Dumpling Lasagne

Zeit: ca. 50 Minuten

Füllung:

  • 400 g Schweinehackfleisch

  • 1 Frühlingszwiebel, fein gehackt

  • 1½ EL Austernsauce (ca. 22 ml)

  • 1½ EL Sojasauce (ca. 22 ml)

  • 1½ EL Hühnerbrühepulver (ca. 22 ml)

  • 1½ EL Sake oder trockener Weisswein (ca. 22 ml)

  • 1 EL Zucker (ca. 15 ml)

  • 10 g Ingwer, frisch gerieben

  • 10 g Knoblauch, frisch gerieben

  • 100 ml Wasser

Gyoza-Wrapper, ca. 30 Stück:

  • 200 g Weizenstärke

  • 60 g Kartoffelstärke oder Speisestärke

  • 1 Prise Salz • 1 Prise Zucker

  • 190 ml heisses Wasser

  • 1 TL Pflanzenöl (ca. 5 ml)

Toppings:

  • Frischer Schnittlauch

  • Chiliöl

  • Gerösteter Sesam

  • Reisessig

Zubereitung der Dumpling Lasagne

Für die Gyoza-Wrapper Stärken, Salz und Zucker mischen. Heisses Wasser und Öl dazugiessen, 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. 15 Minuten ruhen lassen, dünn ausrollen und runde Scheiben (ca. 8–10 cm) ausstechen. Mit feuchtem Tuch abdecken. – Oder: fertige Wrapper im Asia-Laden kaufen!

Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel gut vermengen. Das Wasser zum Schluss einrühren – es sorgt für den Soup-Dumpling-Effekt.

Eine hitzebeständige Form nehmen. Eine Lage Wrapper auf den Boden legen (ruhig etwas überlappen). Dann eine Schicht Füllung drüber verteilen. Wiederholen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Wrapper abschliessen.

Form fest mit Deckel oder Alufolie abdecken und 20 Minuten dämpfen – bis das Fleisch gar und die Wrapper weich und leicht durchsichtig sind.

Aus dem Dampfgarer nehmen (Vorsicht, heiss!), mit Schnittlauch, Chiliöl, Sesam und einem Spritzer Reisessig toppen. Sofort servieren!

Tipps von den Profis

  • Kein Dampfgarer? Einen grossen Topf mit etwas Wasser füllen, Rost rein, Form drauf, Deckel drauf – fertig ist der DIY-Dampfgarer.

  • 1 EL = 15 ml / 1 TL = 5 ml

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Noah Bachofen und die Virale Dumpling Lasagna

Verfügbar auf JoynFolge vom 19.04.2026 • 15 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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