Für alle Asia-Fans
Virale Dumpling Lasagne: Ein Klassiker mal anders!
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die virale Dumpling Lasagne ist nicht nur unheimlich lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 50 Min.
Zutaten für die Dumpling Lasagne
Zeit: ca. 50 Minuten
Füllung:
400 g Schweinehackfleisch
1 Frühlingszwiebel, fein gehackt
1½ EL Austernsauce (ca. 22 ml)
1½ EL Sojasauce (ca. 22 ml)
1½ EL Hühnerbrühepulver (ca. 22 ml)
1½ EL Sake oder trockener Weisswein (ca. 22 ml)
1 EL Zucker (ca. 15 ml)
10 g Ingwer, frisch gerieben
10 g Knoblauch, frisch gerieben
100 ml Wasser
Gyoza-Wrapper, ca. 30 Stück:
200 g Weizenstärke
60 g Kartoffelstärke oder Speisestärke
1 Prise Salz • 1 Prise Zucker
190 ml heisses Wasser
1 TL Pflanzenöl (ca. 5 ml)
Toppings:
Frischer Schnittlauch
Chiliöl
Gerösteter Sesam
Reisessig
Zubereitung der Dumpling Lasagne
Für die Gyoza-Wrapper Stärken, Salz und Zucker mischen. Heisses Wasser und Öl dazugiessen, 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. 15 Minuten ruhen lassen, dünn ausrollen und runde Scheiben (ca. 8–10 cm) ausstechen. Mit feuchtem Tuch abdecken. – Oder: fertige Wrapper im Asia-Laden kaufen!
Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel gut vermengen. Das Wasser zum Schluss einrühren – es sorgt für den Soup-Dumpling-Effekt.
Eine hitzebeständige Form nehmen. Eine Lage Wrapper auf den Boden legen (ruhig etwas überlappen). Dann eine Schicht Füllung drüber verteilen. Wiederholen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Wrapper abschliessen.
Form fest mit Deckel oder Alufolie abdecken und 20 Minuten dämpfen – bis das Fleisch gar und die Wrapper weich und leicht durchsichtig sind.
Aus dem Dampfgarer nehmen (Vorsicht, heiss!), mit Schnittlauch, Chiliöl, Sesam und einem Spritzer Reisessig toppen. Sofort servieren!
Tipps von den Profis
Kein Dampfgarer? Einen grossen Topf mit etwas Wasser füllen, Rost rein, Form drauf, Deckel drauf – fertig ist der DIY-Dampfgarer.
1 EL = 15 ml / 1 TL = 5 ml
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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