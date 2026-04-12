Virale Dumpling Lasagne: Ein Klassiker mal anders!

Die virale Dumpling Lasagne darf in der neuen Staffel "Hype Kitchen" nicht fehlen.

Die virale Dumpling Lasagne ist nicht nur unheimlich lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

Zubereitung der Dumpling Lasagne

Für die Gyoza-Wrapper Stärken, Salz und Zucker mischen. Heisses Wasser und Öl dazugiessen, 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. 15 Minuten ruhen lassen, dünn ausrollen und runde Scheiben (ca. 8–10 cm) ausstechen. Mit feuchtem Tuch abdecken. – Oder: fertige Wrapper im Asia-Laden kaufen!

Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel gut vermengen. Das Wasser zum Schluss einrühren – es sorgt für den Soup-Dumpling-Effekt.

Eine hitzebeständige Form nehmen. Eine Lage Wrapper auf den Boden legen (ruhig etwas überlappen). Dann eine Schicht Füllung drüber verteilen. Wiederholen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Wrapper abschliessen.

Form fest mit Deckel oder Alufolie abdecken und 20 Minuten dämpfen – bis das Fleisch gar und die Wrapper weich und leicht durchsichtig sind.

Aus dem Dampfgarer nehmen (Vorsicht, heiss!), mit Schnittlauch, Chiliöl, Sesam und einem Spritzer Reisessig toppen. Sofort servieren!