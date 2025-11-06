Alina Merkau genießt ihr Leben auf Ibiza. Doch ganz ohne Pannen läuft es nicht. In ihrem Podcast spricht die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin mit ihrem Mann von einer Fußverletzung - und warum er in solchen Momenten alles andere als fürsorglich ist.

Alina Merkau verletzt sich - ihr Mann nimmt’s gelassen

In ihrem Podcast geben SAT.1-Moderatorin Alina Merkau und ihr Mann Rael Hoffmann ganz private Einblicke in ihr Leben auf Ibiza. In der aktuellen Folge wird es persönlich: Merkau spricht über die Herausforderungen des Alltags – und fragt sich offen, ob sie vielleicht eine ADHS-Erkrankung hat, weil sie ihre Gedanken oft nur schwer sortieren kann.

Außerdem erzählt Merkau von einer Verletzung - sie glaubt, sich den kleinen Zeh gebrochen zu haben. Auf ihrem Instagram-Account @alinamerkau sehen viele das als Zeichen: Die Moderatorin solle endlich mal einen Gang runterschalten und sich eine Pause gönnen.

Ihr Mann sagt dazu ganz ungeniert: "Ich bin in solchen Situationen unfürsorglich. Ich denke dann so: Mein Gott, der kleine Zeh - den gipst man nicht, den operiert man nicht." Und weiter: "Wenn es um Leid und Schmerz geht, denke ich immer: Mann, stell dich nicht so an."