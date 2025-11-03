Der perfekte Sommer-Salat
Ensalada Payesa
Aktualisiert:
Die neue Staffel von "Schudel's Food Stories" stellt tolle neue Rezepte vor, unter anderem diese erfrischenden Sommer-Salate, die sich perfekt für die heißen Tage eignen.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 15 Min. • Gesamtzeit 60 Min.
Zutaten für das Ensalada Payesa
Zeit: 30 Minuten
2 helle Spitzpaprika
1 Zwiebel
3 Tomaten
6 Kartoffeln
1 Bund italienische Petersilie
4 Sardellen in Olivenöl
5 El Olivenöl
2 TL Herbamare Kräutersalz
3 Eier, hartgekocht
eine halbe Zitrone
Stielansatz der Spitzpaprikas herausschneiden und Kernen herauslösen. Spitzpaprikas in feine Ringe schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und grob würfeln, Tomaten ebenfalls grob würfeln. Kartoffeln in der Schale in heißem Salzwasser bissfest garen, abgießen, würfeln und lauwarm zum Salat geben. Petersilie fein hacken und 3/4 zum Salat geben, den Rest für die Garnitur beiseitestellen. Olivenöl und Kräutersalz beigeben und gut mischen. Sardellen abtropfen und fein hacken. Eier schälen und längs halbieren. Salat mit Sardellen, Eiern und Petersilie garnieren und mit frischem Zitronensaft abschmecken.
Hier kommst du zur Folge:
Zutaten für das Ensalada de frutas y rúcula
Zeit: 20 Minuten
4 Pflaumen
4 EL Rohrzucker
2 Orangen
2 EL Olivenöl
100 g Rucola
100 g Cherrytomaten
2 Zweige frischer Basilikum
2 Zweige frischer Oregano
100 g frischer Ziegenkäse
Pflaumen halbieren und entsteinen. Die Hälfte des Zuckers in einer heißen Pfanne karamellisieren und Pflaumen mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne legen und kurz karamellisieren lassen. Die Schale der Orangen mit einem scharfen Messer wegschneiden und die Früchte anschließend in Scheiben schneiden. Den restlichen Zucker ebenfalls karamellisieren und die Orangenscheiben darin kurz karamellisieren lassen. Rucola waschen, gut trocken schütteln und auf einer Platte anrichten. Orangen und Pflaumen darauf verteilen. Cherrytomaten halbieren und über den Salat geben. Basilikum- und Oregano-Blätter von den Stielen zupfen und zum Salat geben. Ziegenkäse in Stücke schneiden, auf den Salat geben und mit Salatsauce beträufeln.
Zutaten für die Hierbas Salatsauce
Zeit: 10 Minuten
1 große Knoblauchzehe
1 EL Rohrzucker
2 EL Olivenöl
50 ml Hierbas
1 Prise Meersalz
3 Prisen Pfeffer
Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Zucker in einer Pfanne karamellisieren, Olivenöl beigeben und verrühren. Knoblauch beigeben und kurz karamellisieren. Mit Hierbas ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken und kurz aufköcheln und anschließend etwas abkühlen lassen.
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
