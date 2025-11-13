Live dabei sein Du willst bei "The Voice Kids" 2026 live dabei sein? So sicherst du dir Tickets! Aktualisiert: Vor 31 Minuten von Martin Meyer Die Buzzer sind bereit für die Blind Auditions Bild: SAT.1

Die neue Staffel "The Voice Kids" läuft 2026 im TV. Dabei ist niemand so nah dran wie das Publikum im Studio. Erfahre hier, wie du dir Tickets für die Shows sichern kannst, um selbst einmal live dabei zu sein.

Wo bekommt man Tickets für "The Voice Kids" Staffel 14? Momentan sind im TV die erwachsenen Talente bei "The Voice of Germany" zu sehen. Aber auch "The Voice Kids" wird mit neuen Folgen zurückkommen. Die Aufzeichnungen der Blind Auditions beginnen bald und du kannst in Berlin mit im Studio dabei sein. Die Tickets für "The Voice Kids" gibt es bei TV Tickets. Dort findest du auch alle wichtigen Infos zur Buchung. Der Kartenverkauf läuft ab 22. Oktober um 12 Uhr. Zu lange warten sollte man aber nicht, da die Plätze im Studio begrenzt sind.

Wenn du nie wieder den Moment verpassen willst, kannst du dir bei TV Tickets auch einen Ticket-Alarm für "The Voice Kids" einrichten. Dann wirst du immer rechtzeitig informiert, wenn es wieder neue Karten zu kaufen gibt.

Das erwartet dich bei "The Voice Kids" Im Studio in Berlin kannst du die "The Voice Kids"-Bühne ganz aus der Nähe sehen. Die Auftritte der Talente live zu sehen und zu hören, ist ein unvergessliches Erlebnis. Mach dich bereit für eine große Party im Studio! Sei live dabei, wenn die Kids performen! Außerdem erlebst du natürlich auch die Moderator:innen und Coaches hautnah. Das Mindestalter für Personen im Publikum beträgt 8 Jahre. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein.

