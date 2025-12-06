2 Broke Girls
Folge 10: Keine neuen Freunde
21 Min.Ab 12
Unverhofft steht eines Abends Max' alte Freundin Becky vor dem Cupcake-Fenster. Dass die beiden sich schon so lange kennen und offenbar viel gemeinsam haben, macht Caroline eifersüchtig. Sie nimmt sich vor, auch neue Freunde zu finden. Tatsächlich lädt Rachael die Bedienung zu einer Party am Wochenende ein. Caroline schleppt Max dorthin - doch bald müssen die beiden einsehen, dass sie Rachael und ihre Freunde lieber nicht näher kennenlernen wollen.
