2 Broke Girls
Folge 15: Who let the Dog out?
21 Min.Ab 12
Max soll für Randy auf dessen Hund Bruno aufpassen, während der Promi-Anwalt bei einem Termin mit Johnny Depp ist. Unterdessen wartet Caroline ganz aufgeregt auf den Anruf der Schauspielerin, die sie im Film über ihr Leben spielen soll: Jennifer Lawrence! Doch dann büxt Bruno aus - und das, wo auch gerade ein gefährlicher Krimineller in der Gegend entwischt ist. Doch es hilft nichts, die Mädchen müssen sich auf die Suche nach dem Hund machen.
