2 Broke Girls

Eher ungewöhnlich da unten

ProSiebenStaffel 5Folge 6
Eher ungewöhnlich da unten

Eher ungewöhnlich da untenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 6: Eher ungewöhnlich da unten

21 Min.Ab 12

Max ist höchst irritiert: Ihr neuester Flirt Owen will beim ersten Date nicht mit ihr ins Bett gehen. Caroline freut sich, dass ihre Freundin offenbar endlich einen Mann gefunden hat, der es ernst mit ihr meint. Doch Max bleibt misstrauisch - und wird sehr neugierig, als Owen sie vorwarnt, dass er untenrum etwas anders ist als andere Männer. Sophies und Olegs Versuche, ein Kind zu zeugen bleiben ohne Erfolg. Max und Caroline schlagen vor, dass die beiden sich untersuchen lassen.

2 Broke Girls
ProSieben
