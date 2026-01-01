2 Broke Girls
Folge 12: Die traurige Geschichte
21 Min.Ab 12
Auf einem vermeintlichen Date gerät Caroline in eine Show, in der Leute auf der Bühne ihre Lebensgeschichte zum Besten geben. Sie und Max langweilen sich zu Tode, doch bald darauf wittert Caroline die Chance, selbst im Rampenlicht zu stehen: Sie will erzählen, wie es ihr ergangen ist, seit sie vor fünf Jahren ihren Reichtum verloren hat.
