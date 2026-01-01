Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 18
21 Min.Ab 12

Randy überrascht Max in New York. Nachdem er auf unangebrachte Weise über seinen Psychiater mit ihr Schluss gemacht hat, will sie zunächst nichts von ihm wissen. Doch Caroline versucht, ihr ins Gewissen zu reden ... Indes suchen die beiden Kellnerinnen nach einem Ort für ihre Dessert-Bar. Wie sich herausstellt, hat es die Immobilienmaklerin auf Han abgesehen.

