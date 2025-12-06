2 Broke Girls
Folge 16: Der traurige Partybus
21 Min.Ab 12
Gerade eben noch waren Max und Randy drauf und dran Zukunftspläne zu schmieden, da serviert der Promi-Anwalt der Kellnerin beim Abschiedsessen die Trennung. Und schlimmer noch: Er macht nicht einmal selbst Schluss, sondern lässt seinen Therapeuten Elliot für sich sprechen. Völlig schockiert treten Max, Caroline und Sophie die Heimreise nach New York an. Doch so leicht will Caroline Randy nicht davonkommen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick