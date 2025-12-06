Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der verwettete Arsch

ProSiebenStaffel 5Folge 14
Der verwettete Arsch

Der verwettete ArschJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 14: Der verwettete Arsch

21 Min.Ab 12

Caroline und Max sind immer noch in Hollywood. Die Vorbereitungen für den Film über Carolines Leben kommen gerade in Gang: Ein Treffen mit den Drehbuchautoren steht an. Wie sich herausstellt, wollen sie jedoch Max' Figur aus dem Streifen streichen ... Deren neuer Freund, der attraktive Anwalt Randy, will Caroline indes verkuppeln. Er stellt ihr Bob vor - der hat zwar hilfreiche Kontakte in der Branche, doch er könnte ihr Großvater sein ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen