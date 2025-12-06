2 Broke Girls
Folge 3: Das Maybe-Baby
21 Min.Ab 12
Max und Caroline begegnen Andy - dem Mann, mit dem Caroline vor einiger Zeit Schluss gemacht hat. Als er ihnen erzählt, dass seine Hochzeit mit seiner neuen Partnerin kurz bevorsteht, beschleichen die Blondine Zweifel, ob die Trennung nicht ein riesiger Fehler war. Schließlich ist Andy doch eigentlich der perfekte Mann für sie. Dummerweise hat Caroline ihm bereits völlig geistesabwesend angeboten, gemeinsam mit Max die Hochzeitstorte zu backen.
