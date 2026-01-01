2 Broke Girls
Folge 21: 30 Zentimeter
21 Min.Ab 12
Max und Caroline haben sich nicht nur mit der Planung ihrer Dessert-Bar vertan. Die italienische Inhaberin Angie, die direkt um die Ecke wohnt, macht außerdem Stress wegen des Baulärms. Um einen Deal mit der heißblütigen Nachbarin erfolgreich abzuwickeln, und so mehr Fläche zu erhalten, willigt Max ein, dass Angie Randy daten darf - bis deren Lügen aufgedeckt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick