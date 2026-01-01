Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 21
21 Min.Ab 12

Max und Caroline haben sich nicht nur mit der Planung ihrer Dessert-Bar vertan. Die italienische Inhaberin Angie, die direkt um die Ecke wohnt, macht außerdem Stress wegen des Baulärms. Um einen Deal mit der heißblütigen Nachbarin erfolgreich abzuwickeln, und so mehr Fläche zu erhalten, willigt Max ein, dass Angie Randy daten darf - bis deren Lügen aufgedeckt werden ...

