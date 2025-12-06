Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Handwerker und Notfälle

ProSiebenStaffel 6Folge 14
Handwerker und Notfälle

2 Broke Girls

Folge 14: Handwerker und Notfälle

21 Min.Ab 12

Max und Caroline sind hocherfreut, als sie nach ihrer Rückkehr aus Texas feststellen, dass die Arbeiten in der Dessertbar Fortschritte machen - Handwerker Bobby sei Dank, in den sich Caroline Hals über Kopf verliebt. Auch er scheint Caroline gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Sophie trifft sich mit anderen Müttern - doch schnell wird klar, dass sie nicht auf einer Wellenlänge schwimmen. Indes bekommt Max einen Anruf aus dem Krankenhaus: Randy hatte einen Unfall!

