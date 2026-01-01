2 Broke Girls
Folge 4: Taufmanöver
21 Min.Ab 12
Die Taufe der kleinen Barbara steht bevor; Sophie und Oleg haben Caroline und Max als Taufpatinnen gewählt. Sogar Olegs Mutter Olga ist aus der Ukraine angereist. Da sich Caroline und Max bei der Probe zur Zeremonie etwas dämlich anstellen, beschließt Olga jedoch, dass sie es nicht zulassen kann, wenn Max und Caroline die Taufpatinnen für ihre Enkeltochter werden. Nun ist guter Rat teuer.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick