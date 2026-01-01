Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Taufmanöver

ProSiebenStaffel 6Folge 4
Folge 4: Taufmanöver

21 Min.Ab 12

Die Taufe der kleinen Barbara steht bevor; Sophie und Oleg haben Caroline und Max als Taufpatinnen gewählt. Sogar Olegs Mutter Olga ist aus der Ukraine angereist. Da sich Caroline und Max bei der Probe zur Zeremonie etwas dämlich anstellen, beschließt Olga jedoch, dass sie es nicht zulassen kann, wenn Max und Caroline die Taufpatinnen für ihre Enkeltochter werden. Nun ist guter Rat teuer.

