Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Hoffnung für Caroline

ProSiebenStaffel 6Folge 9
Hoffnung für Caroline

Hoffnung für CarolineJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 9: Hoffnung für Caroline

21 Min.Ab 12

Max und Randy führen weiterhin eine Fernbeziehung, die hauptsächlich aus Videochats besteht. Da sich Caroline ständig in die Gespräche einmischt, beschließt Randy, sie mit seinem Arbeitskollegen Tyler zu verkuppeln. Caroline findet tatsächlich Gefallen an Tyler und die beiden knüpfen erste zarte Bande. Caroline freut sich auf den ersten Sex seit zwei Jahren - doch dann kommt alles ganz anders.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen