2 Broke Girls
Folge 3: Die Armdrück-Bar
21 Min.Ab 12
Caroline versucht für die Dessertbar Kundschaft zu akquirieren. Tatsächlich werden ein paar Hipster-Schwule angelockt - bis sich eine Gruppe sehr lauter Frauen einfindet. Diese Frauen gehören der New Yorker Untergrund-Armdrück-Liga an und veranstalten ihre Wettkämpfe in der Bar. Noch dazu setzen sie sich als Stammgäste fest und verzehren so gut wie nichts. Caroline und Max schmieden einen Plan, wie sie die Bar wieder lärmfrei bekommen ...
